Celebrities Celebrating November Birthdays
Happy November! Not only is Thanksgiving this month, but so are some of your favorite celebrities’ birthdays. Check out below which birthdays to celebrate this month.
David Schwimmer
November 2, 1966
Actor
Nelly
November 2, 1974
Rapper
Kendall Jenner
November 3, 1995
Model
Matthew McConaughey
November 4, 1969
Actor
Art Garfunkel
November 5, 1941
Member of Simon & Garfunkel
Kris Jenner
November 5, 1955
Television Personality
Kevin Jonas
November 5, 1987
Member of The Jonas Brothers
Emma Stone
November 6, 1988
Actress
Leonardo DiCaprio
November 11, 1974
Actor
Ryan Gosling
November 12, 1980
Actor
Anne Hathaway
November 12, 1982
Actress
Whoopi Goldberg
November 13, 1955
Actress
Jimmy Kimmel
November 13, 1967
Television host & comedian
Mickey Mouse
November 18, 1928
Cartoon
Owen Wilson
November 18, 1968
Actor
Meg Ryan
November 19, 1961
Actress
Scarlett Johansson
November 22, 1984
Actress
Jamie Lee Curtis
November 22, 1958
Actress
Miley Cyrus
November 23, 1992
Singer-songwriter & actress
Natasha Bedingfield
November 26, 1981
Singer-songwriter
Tina Turner
November 26, 1939
Singer-songwriter & actress
Ben Stiller
November 30, 1965
Actor & comedian
Billy Idol
November 30, 1955
Musician
Photo Credit: Scukrov / Getty Images