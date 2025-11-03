Listen Live
Celebrities Celebrating November Birthdays

Published on November 3, 2025

Happy November! Not only is Thanksgiving this month, but so are some of your favorite celebrities’ birthdays. Check out below which birthdays to celebrate this month.

David Schwimmer

November 2, 1966
Actor

Nelly

November 2, 1974
Rapper

Kendall Jenner

November 3, 1995
Model

Matthew McConaughey

November 4, 1969
Actor

Art Garfunkel

November 5, 1941
Member of Simon & Garfunkel

Kris Jenner

November 5, 1955
Television Personality

Kevin Jonas

November 5, 1987
Member of The Jonas Brothers

Emma Stone

November 6, 1988
Actress

Leonardo DiCaprio

November 11, 1974
Actor

Ryan Gosling

November 12, 1980
Actor

Anne Hathaway

November 12, 1982
Actress

Whoopi Goldberg

November 13, 1955
Actress

Jimmy Kimmel

November 13, 1967
Television host & comedian

Mickey Mouse

November 18, 1928
Cartoon

Owen Wilson

November 18, 1968
Actor

Meg Ryan

November 19, 1961
Actress

Scarlett Johansson

November 22, 1984
Actress

Jamie Lee Curtis

November 22, 1958
Actress

Miley Cyrus

November 23, 1992
Singer-songwriter & actress

Natasha Bedingfield

November 26, 1981
Singer-songwriter

Tina Turner

November 26, 1939
Singer-songwriter & actress

Ben Stiller

November 30, 1965
Actor & comedian

Billy Idol

November 30, 1955
Musician

Photo Credit: Scukrov / Getty Images

