Listen Live
Close
Local

Minimum Wage For Every U.S. State (Highest to Lowest)

The differences can mean thousands of dollars a year in take-home pay for full-time workers depending on which state line they live on.

Published on August 2, 2026
Comments

Share the post

Share this link via

Or copy link

Close-up of a human hand holding tiny, miniature US dollar bills against a gray background.
Source: mohd izzuan / Getty

Minimum Wage For Every U.S. State (Highest to Lowest)

Minimum wage laws vary dramatically depending on where you live and work, and the gap between the highest and lowest states is significant. While the federal minimum wage has remained frozen at $7.25 per hour since 2009, more than 30 states have opted to set their own, higher rates to better match local costs of living.

California, Connecticut, and Washington currently lead the way with the highest minimum wages in the country, while 18 states — including Indiana — still default to the federal minimum.

The differences can mean thousands of dollars a year in take-home pay for full-time workers depending on which state line they live on.

Take a look below at the current 2026 minimum wage for all 50 states, ranked from highest to lowest.

RELATED | Nicknames For Each Major City In The United States

Source: WageByState.com, updated 2026

1.California — $17.00/hr (Being raised to $17.40 in 2027)
2. Connecticut — $16.35/hr
3. Washington — $16.28/hr
4. New York — $16.00/hr
5. New Jersey — $15.49/hr

6. Illinois — $15.00/hr
7. Maryland — $15.00/hr
8. Massachusetts — $15.00/hr
9. Oregon — $14.70/hr
10. Colorado — $14.42/hr


11. Arizona — $14.35/hr
12. Maine — $14.15/hr
13. Hawaii — $14.00/hr
14. Rhode Island — $14.00/hr
15. Vermont — $13.67/hr

16. Delaware — $13.25/hr
17. Florida — $13.00/hr
18. Missouri — $12.30/hr
19. Nebraska — $12.00/hr
20. Nevada — $12.00/hr

21. New Mexico — $12.00/hr
22. Virginia — $12.00/hr
23. Alaska — $11.73/hr
24. South Dakota — $11.20/hr
25. Arkansas — $11.00/hr

26. Minnesota — $10.85/hr
27. Ohio — $10.45/hr
28. Michigan — $10.33/hr
29. Montana — $10.30/hr
30. West Virginia — $8.75/hr

(Federal minimum — $7.25/hr)
31. Alabama
32. Georgia
33. Idaho
34. Indiana
35. Iowa

(Federal minimum — $7.25/hr)
36. Kansas
37. Kentucky
38. Louisiana
39. Mississippi
40. New Hampshire

(Federal minimum — $7.25/hr)
41. North Carolina
42. North Dakota
43. Oklahoma
44. Pennsylvania
45. South Carolina

(Federal minimum — $7.25/hr)
46. Tennessee
47. Texas
48. Utah
49. Wisconsin
50. Wyoming

Source: WageByState.com, updated 2026

Minimum Wage For Every U.S. State (Highest to Lowest) was originally published on wibc.com

More from B 105.7
Popular
Indy  |  Nick Cottongim

Radio One Indianapolis Celebrates National Recognition with Two 2026 NAB Marconi Award Finalists

Comments
Four well-dressed African American men in matching navy blue and teal suits posing together and smiling.
Events  |  Nick Cottongim

Hoosier Lottery Free Stage: The Spinners

Comments
Sean's Tough Trivia
Contests  |  Editorial Staff

Sean’s Tough Trivia! – Win Tickets

Comments
Contests  |  Nick Cottongim

Win Tickets + Parking Pass: Indianapolis Zoo

Comments
A smiling woman with braided hair wearing a purple top and holding a Christmas ornament, with text promoting a Cirque du Soleil show "Twas the Night Before" at the Toyota Oakdale Theatre.
Contests  |  Nick Cottongim

Win Tickets: ‘Twas the Night Before… by Cirque du Soleil

Comments
Conner Prairie logo and text "Step into the story" against a background of trees and foliage.
Contests  |  Nick Cottongim

Win Tickets: Connor Prairie

Comments
4 Items
Sports  |  Nick Cottongim

Best Dressed: Carlie Irsay‑Gordon’s Sideline Outfit For Each Colts Game

Comments
A man in a black suit holds a Grammy award while posing with a woman in a red dress at an awards show.
B's Indy Blogs  |  Nick Cottongim

Sean Copeland’s Unforgettable Nashville Moment with Taylor Swift

Comments
10 Items
Sports  |  Nick Cottongim

WATCH: Top Moments From Colts’ Thrilling Week 2 Win Over The Broncos

Comments
Events
A smiling man in sunglasses sitting on the hood of a vintage turquoise car in a grassy outdoor setting.
Events  |  Nick Cottongim

Hoosier Lottery Free Stage: Don McLean

Comments
A group of 5 people, including 3 men and 2 women, posing in a brick-walled room with large arched windows.
Events  |  Nick Cottongim

Hoosier Lottery Free Stage: Tusk: The Classic Fleetwood Mac Tribute

Comments
A man wearing a Zeppelin graphic t-shirt stands outdoors, and the same man in a later photo stands in a cluttered workshop or garage.
Events  |  Nick Cottongim

Hoosier Lottery Free Stage: Sammy Kershaw and Craig Morgan

Comments
Comedy night event poster with comedians Sean Copeland, Annie, Nick Jordan, and JMV, held at Mad Hatter venue on September 12, tickets $15.
Events  |  Nick Cottongim

SOLD OUT: B1057 Comedy Night

Comments
Get Tickets: The Neil Diamond Experience, September 24th at Brown County Music Center!
Events  |  Nick Cottongim

Get Tickets: The Neil Diamond Experience

Comments
1200x630_StandByMe_2026_Regional_OldNationalCentre_0613.jpg
Events  |  Nick Cottongim

Get Tickets: Stand By Me: The Film and Its Stars 40 Years Later

Comments
More Straight No Chaser Shows Near Indianapolis, IN
Events  |  Nick Cottongim

Get Tickets: Straight No Chaser

Comments
tickets to see Bluey's Big Play, Saturday, February 20th
Events  |  Nick Cottongim

Get Tickets: Bluey’s Big Play

Comments

B 105.7

Quick Links

Legal

Listen Live
Close